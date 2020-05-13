Ticaret Bakanı Pekcan: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."
Bakan Pekcan'dan bez maske ile ilgili açıklama
13.05.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."
Kaynak: İHA
Etiketler : bez maske,Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
703778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703778.aspx
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