Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, konuşmasında, Kovid-19'la mücadele ile ilgili olarak, "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir." dedi.

"İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı"

Koca, "(Kovid-19) İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu." bilgisini verdi.

"Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor." ifadelerini kullanan Koca, "Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar." şeklinde konuştu.

"Şu anki şartlarda salgın kontrol altında"

Bakan Koca, "Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında." dedi.

"Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz"

Sağlık Bakanı Koca, "Virüse fırsat tanırsak, bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Dışarıya maskesiz çıkmak sorumlulukla bağdaşmaz"

Dışarıya maskesiz çıkmanın, yarı açık şekilde maske kullanmanın sorumlulukla bağdaşmayacağını belirten Koca, "Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir." dedi.

Bakan Koca, "Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır." uyarısında bulundu.

"Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

"Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısı 10 milyonu buldu"

Sağlık Bakanı Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısının bugün itibariyle 10 milyonu bulduğunu söyledi.

"Kontrollü Sosyal Hayat döneminde tüm taraflara sorumluluk düşmektedir"

Bakan Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz." dedi.

Koca, "Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir." ifadelerini kullandı.

"Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz"

Sağlık Bakanı Koca, "Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz." dedi.

"Yurt dışından gelişleri test yaparak götürme eğilimindeyiz"

Koca, "Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz." ifadelerini kullandı.