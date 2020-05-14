Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan’da yaklaşık 40 gündür tedavi gören 28 yaşındaki Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Yüz bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan Altın, Çorum’da tedavi altına alındı.