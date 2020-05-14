Sırbistan’da yaklaşık 40 gündür tedavi gören 28 yaşındaki Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Yüz bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan Altın, Çorum’da tedavi altına alındı.
Bu defa Belgrad'dan getirdik
14.05.2020 - 05:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir çocuk babası Mahmut Altın Sırbistan'da rahatsızlandı. Yüzbin kişide bir görülen Addison teşhisi koyuldu. Hayati risk olduğu için ilkseferde tahliye gerçekleşmedi. Durumu ciddileşince ambulans uçakikinci defa gidip Altın'ı getirdi.
Etiketler : türkiye tahliye,
703910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703910.aspx
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