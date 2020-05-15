Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda bugün itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi.

 