Olay,merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Hacı Ziya Bey Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korona virüs şüphesi bulunan 31 yaşındaki M.E karantinadaki evinden dışarıya çıktı, durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen bekçi ve polis ekipleri şüpheli şahsı yakaladı. Hastaneye gitmek istemeyen şahıs ambulansla gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Evinden çıkan koronavirüs şüphelisini polis hastaneye götürdü
16.05.2020 - 01:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 01:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da Koronavirüs (Covid-19) şüphesi bulunan şahıs evinden çıktı, polis tarafından yakalanıp ambulansla hastaneye götürüldü.
Etiketler : elazığ,koronavirüs,
704385 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704385.aspx
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