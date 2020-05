Türkiye Gazetesi

ABD’de koronavirüs sebebiyle mağdur olanların imdadına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koştu. YTB, “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” kapsamında New Jersey ile New York’ta gıda ve sağlık malzemeleri takviyesinde bulundu. Bunların dağıtımını ülkede sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) yaptı. New Jersey Trenton’da bulunan Capital Health Hastanesine 500 koruyucu sağlık elbisesi ve 4 bin 500 maske teslim edildi. TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, önümüzdeki günlerde de Paterson’daki Saint Joseph Hastanesine bin 500 koruyucu elbise ve beş bin maske, New York Brooklyn’de bulunan King County Hastanesine de bin koruyucu elbise ile beş bin maske bağışlanacağını söyledi. Demir, geçtiğimiz hafta ise sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine 500 koruyucu elbise ve iki bin 500 maske teslim edildiğini dile getirdi. Bu arada YTB, ABD’de yaşayan Müslümanlara ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu. On bin kişiye erzak dağıtıldı. TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, sağlık ve gıda yardımlarının ileriki günlerde de süreceğini belirtti.

“Devletimiz bizi burada da unutmuyor”

Gıda kolilerinin içine Türk kültürünün tanıtılması amacıyla Hacivat-Karagöz kuklaları da konuldu. Türk Amerikan Sanat Topluluğu Başkanı İbrahim Yazıcı, kukla gösterilerine internet üzerinden devam ettiklerini söyledi. Yazıcı “Türkiye devleti bizleri burada yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.