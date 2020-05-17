Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 140 oldu. Bugün toplam 35 bin 369 test yapılırken, bin 368 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 149 bin 435 oldu. Bugünkü 1 bin 825 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 109 bin 962'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 468, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 914 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Korona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım” ifadelerine yer verdi.