Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Türkiye’deki koronavirüsle mücadelede en riskli ve kırılgan dönemin bu hafta yaşanacağı belirtiliyor. Son 10 gündür tüm uyarılara rağmen, sokaklarda yaşanan hareketlilik sebebiyle vaka tablosundaki azalma eğiliminin ‘duraksamaya’ başladığı, bu duraksamanın aynı şekilde devam etmesi veya vakaların artış eğilimine girmesi ihtimali nedeniyle bayrama kadar olan sürecin ‘çok riskli ve kırılgan’ olacağı değerlendiriliyor. Normalleşme yolunda atılan ilk adım olan, AVM, berber ve kuaförlerin açılması, bazı illerle ilgili şehirler arası seyahat yasağının kaldırılması ile 20 yaş altı, 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle oluşan insan hareketliliğinin, virüs vakalarına ilk yansımaları da bu hafta görülecek. Bu hareketliliğin virüsün yayılmasına etkisi, bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı dâhil, önümüzdeki süreçte atılacak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek.

Bilim Kurulunda, yeni normalleşme adımlarının iki haftalık periyotlarla atılması, bunun için de en az 14 gün boyunca test sayısı artarken, vaka sayısının düşmesinin şart olduğu değerlendirildi. 11 Mayıs’ta AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile başlayan normalleşme adımlarının ilk yansımalarının önümüzdeki 4 günde ortaya çıkacağı, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise kesin etkisinin görüleceği belirtildi. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde yeni normalleşme adımlarının atılması için bu tarihin beklenmesi gerektiği üzerinde duruldu.



HEDEF BİNİN ALTI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs’tan sonra binli rakamların altına düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu belirtildi. Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.

Bilim Kurulundaki bazı üyeler, AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının yeni normalleşme adımları için bir deneme süreci olacağını belirterek “Bu alanlar riski en az olan alanlardı. Bu hareketlilik nedeniyle virüsün yayılma hızında bir artış oluyor mu, yansımasını salı gününden itibaren göreceğiz. Vakalarımız artış trendine girerse ve bu artış 3-4 gün devam ederse, yeni normalleşme adımları atılmaz. Çünkü bir sonraki adımda, bir önceki adımın yansımalarına bakılacak” görüşünü dile getiriyorlar.



“İSTANBUL” YASAĞI TEMMUZDA KALKACAK

Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Buna göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul’da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul’daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.