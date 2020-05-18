Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehit düştü. Şehit Ferhat Çiftçi’nin şehadet haberi Isparta’daki evine ulaştı. Şehidin İskender Mahallesi’nde ikamet eden eşi Secaat Çiftçi’ye acı haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu verdi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin Mete isminde 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi ailesine verildi
18.05.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi Isparta’daki ailesine ulaştı.
Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehit düştü. Şehit Ferhat Çiftçi’nin şehadet haberi Isparta’daki evine ulaştı. Şehidin İskender Mahallesi’nde ikamet eden eşi Secaat Çiftçi’ye acı haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,yüzbaşı,ferhat çiftçi,
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