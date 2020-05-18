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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak
18.05.2020 - 22:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünya bundan sonra farklı bir dünya olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes kendi kendine de yeterli olmaya çalışacak. Bu mümkün olmayacak o zaman da bölgeselleşme olacak. Küreselleşmede de bölgeselleşmede de anahtar ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
705124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705124.aspx
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