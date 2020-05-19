Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rehberde maske kullanımın zorunlu olduğu hatırlatılarak kuyumcu mağazalarında soygun ve gaspa karşı kamera kaydının alınması istendi. Rehberde kuyumculara şu tavsiyelerde bulunuldu:

¥ Her servisten önce müşterinin ve kendi ellerinizi kolonya veya dezenfektan ile temizleyin.

¥ Ulltraviyole ışınları kullanmaktan kaçının. Taşlı mücevherleri temizlerken alkol, antiseptik ve deterjan benzeri malzemeler kullanmayın.

¥ Mağazanıza maske ile girecek müşterilerin kameralarda kaydının bulunabilmesi için; müşteri mağazaya girmeden önce kolonya veya dezenfektan ikramı ile ellerini dezenfekte etmesini sağlayın.

¥ Sosyal mesafeyi koruyun ve güvenlik için maskesini kulak arkasından tutarak açmasını rica edin. Mağazanın dışındaki güvenlik kamerasına bakmasını rica ederek kayıt alın. Tekrar kolonya ikramı ile ellerini dezenfekte ederek tam hijyeni sağlayın.