Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

2013 yılında uygulamaya konulan arabuluculuk sistemine bugüne kadar 1 milyon 125 bin 595 başvuru yapıldı. 750 bin 995 dosyada anlaşma sağlanırken 374 bin 600 dosyada ise taraflar anlaşamayarak dava açtı. Ara buluculuk sistemine yapılan başvuru her geçen gün artarken, bu süreçte bazı sorunlar da yaşandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan avukatlar, kendi bürolarında ara buluculuk da yapabiliyor. Ancak Bakanlığa ara buluculuk ve avukatlık bürolarının ayrı olmasıyla ilgili çok sayıda talep gelmesi üzerine konuyla ilgili harekete geçildi. Yapılması planlanan düzenlemeyle, gerekli şartları taşıyan ve sınavda başarılı olan hukukçular ayrı bir ara buluculuk merkezi açabilecek. Bu ara buluculuk merkezlerinde, uzmanlık alanlarına göre çalışılacak. Vatandaşlar iş, ticari ve diğer hukuki anlaşmazlıklarıyla ilgili dava açmadan önce bu merkezlerden yararlanabilecek. Bakanlığın, söz konusu düzenlemeyle aile ara buluculuğunu da aktif hâle getirmeyi planladığı öğrenildi.

KANUNİ STATÜYE KAVUŞACAKLAR

Türkiye’de ilk kurulan arabuluculuk merkezlerinden biri olan Samsun Ara Buluculuk Merkezi Müdürü Avukat Harun Uyanıkoğlu, konuya ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ara buluculuk merkezlerine yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istiyoruz. Mevcutta bulunan 178 ara buluculuk merkezinin Adalet Bakanlığına bağlanmasını talep ediyoruz. Ara buluculuk faaliyetinin kalitesinin artması ve görüşmelerin daha uygun bir ortamda yapılması için gerekli şartların oluşturulmasını bekliyoruz.