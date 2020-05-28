Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corona virüsle mücadelenin en önemli silahı, maskeler sokağa rastgele atıldığında enfekte riskini artıyor.

"The Lancet" tıp dergisinde çıkan araştırmalara göre, virüs maskelerin dış yüzeyinde 7 gün iç yüzeyindeyse 4 gün kalabiliyor.

Dolasıyla başkası tarafından kullanılan ve yere atılan bir maskeye dokunan kişilerin enfekte olma riskleri bulunuyor.

ATIK TESİSLERİNDE TIKANMA

Fransa'da çevre bakanlığı, halkı maskelerin sokağa atılmaması konusunda uyarıyor. Kullanılmış maske ve eldivenler atık ve arıtma tesislerine de zarar vermeye başladı.

Klozetlere atılan maskeler nedeniyle su arıtma tesislerinde borular tıkanıyor. Fransa'da bircok tesiste boruları açmak için müdahalede bulunuldu.

400 YILDA YOK OLUYOR

Maskeler, çevre için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ppetrol türevi polipropenden üretilen maskelerin dogada çözünmesi 400 yılı buluyor. Yani bir plastik poşet kadar çevreye zarar verebiliyor.

Sadece Fransa bu maskelerden 2 milyar adet siparis etti. Uzmanlar, önlem alınmazsa yakında Akdeniz'de deniz anasından fazla maske olacağı uyarısında bulunuyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Fransa Çevre Bakanlığı kullanılan maskelerin özel bir çöp torbasında toplansını ve torba dolduktan sonra ağızının iyice kapatılarak normal çöp konteynerlerine atılmasını istiyor.

GERİ DÖNÜŞÜM UYARISI

Maskelerin kesinlikle geri dönüşüm çöpleriyle karıştırılmaması konusunda halk uyarılıyor.

AĞIR CEZALARI VAR

Fransa'da bazı belediyeler sokağa maske atanlara 68 euro yani 506 lira ceza kesmeye başladı.

Bir grup parlamenterse kullanılmış maskeleri gelişigüzel atanlara 300 euro yani 2 bin 235 lira ceza öngeren bir kanun teklifi hazırladı.