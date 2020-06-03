Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili, "Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız." diyen Çelik, 'Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır"

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır." diyen Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir." dedi.

Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığının ahlaksızlık olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir."

"Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım"

Çelik, dört yeni finansman paketinin açıklandığını ifade ederek, "Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım." dedi.

"Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik. Filistin'e, halkına karşı atılacak son adımın, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adım olduğunu ve ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz." dedi.

Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi

Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi ile ilgili de Çelik, "Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Barolarla ilgili düzenleme

Çelik, barolarla ilgili düzenleme ile ilgili de, "Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak." şeklinde konuştu.

AK Parti ilçe kongreleri

AK Parti ilçe kongrelerine dair de Çelik, "Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Covid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok." açıklamasında bulundu.