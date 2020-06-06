Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari/Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.