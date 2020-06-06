Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari/Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi
06.06.2020 - 15:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde METİ timlerince icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Etiketler : Hakkari,
709308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709308.aspx
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