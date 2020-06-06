Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca sosyal medya hesabından Dünya Diyetisyenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, “Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.