Bakan Koca sosyal medya hesabından Dünya Diyetisyenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, “Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı
06.06.2020 - 22:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü’nü “Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz” mesajı ile kutladı.
Etiketler : bakan koca,'Dünya Diyetisyenler Günü,mesaj,
709377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709377.aspx
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