Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur." ifadelerini kullandı.

Libya için de Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur." dedi.