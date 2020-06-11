Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur." ifadelerini kullandı.

Libya için de Çavuşoğlu, "Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur." dedi.