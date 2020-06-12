Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını öğrenince yurt dışına kaçan ve yurt dışında oldukça lüks bir hayat sürdüğü bilinen Öz’ün hesaplarındaki hareketlilik dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde, Öz’ün yatırım hesabına 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın aldığı belirlendi. Bu hesaptaki hareketliliğin 18 ay boyunca devam ettiği ve 10 milyon doların üzerinde para akışı olduğu görüldü. Öz’ün mal varlığı ile ilgili yapılan incelemede ise Bursa’da eşinin üzerine 3, kendi üzerine bir olmak üzere 4 evi bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, FETÖ firarisi Öz’ün görevden alınmasından 1 ay kadar önce hesabını boşalttığı öğrenildi.

Zekeriya Öz’ün banka hesaplarının incelendiğinde dikkat çeken milyon dolarlık para akışını yorumlayan Avukat Zekeriya Çetin “Benim hatırladığım kadarıyla 2013 yılında hâkim ve savcılar 7 bin TL civarında bir maaş alıyordu. Öz’ün legal yollarla bu parayı elde etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir hâkim ya da savcının maaşıyla, bu denli, milyon dolarlık bir yatırım yapması söz konusu bile değildir” dedi. Yunus Emre Şeker İSTANBUL İHA