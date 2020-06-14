Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine test yaptıran A.Ç, ilk bulgularının negatif çıkması üzerine, CHP Genel Merkezindeki işine gelmeye devam etti. Geçen hafta çarşamba akşamı PCR testinin pozitif olduğunu öğrenen A.Ç, kendisini evinde karantinaya alarak durumu parti genel müdürlüğüne bildirdi. CHP Genel Müdürlüğü yetkililerinin Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine sekreter A.Ç'nin temasta olduğu kişiler tespit edilerek kontrolden geçirildi. 20'den fazla kişinin testleri negatif çıkarken, tomografileri temiz çıkan altı personele ise yeniden PCR testi yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği öğrenildi.