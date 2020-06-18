Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti GİK Üyesi Rıdvan Uz’un da katıldığı bir basın açıklaması düzenleyen başkanlar, ittifak ortağı CHP ile seçim sonrası arzu etmelerine rağmen istedikleri uyumu yakalamayadıklarını belirtti. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, CHP temsilcilerini hadsizlikle suçladığı açıklamasında CHP İl Başkanı Metin Ural’ın belediyesinin çalışmalarını bakanlık müfettişi gibi denetlediğini öne sürerek, şunları söyledi: “Millet İttifakı’nın bir parçası olarak CHP il yönetimiyle uyum içinde çalışmayı çok arzu ederdik. Fakat bu uyumu bir türlü yakalayamadık. CHP’li Ümit Bey, yaptığımız iş ve işlemlerle alakalı, bizi hiçbir suretle denetleme hakkına sahip değildir." İyi Parti GİK Üyesi Uz da, Çanakkale Belediyesi ve CHP’li yöneticileri birçok kez uyarmalarına rağmen destek göremediklerini vurgulayarak "İyi Parti’ye karşı aldıkları tutum ve davranışlar, sabır çizgimizin üstüne çıkmıştır. Bunu kabul etmemiz artık mümkün gözükmemektedir” dedi. İHA