Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerince yılın ilk yarısında, ortalığı kana bulamak isteyen teröristlerce planlanmış 96 terör eylemi engellendi, 54 şüpheli de gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, 1 Ocak-20 Haziran’da ortalığı kana bulamak için 93’ü PKK /KCK, 2’si sol terör örgütleri ve 1’i DEAŞ’lı teröristlerce planlanmış 96 terör eylemini, hain planları hayata geçirmelerine fırsat vermeden önledi. Yapılan operasyonlarda, 42’si PKK/KCK, 10’u DEAŞ ve 2’si sol terör örgütlerine mensup olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı. Bu terör örgütlerinin yanı sıra FETÖ ile de eş zamanlı mücadele eden emniyet ve jandarma birimleri, teröristlerce planlanan kanlı eylemleri engellemek amacıyla yılın ilk 6 ayında da yoğun mesai harcadı. Eylem hazırlığındaki PKK/KCK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise kilogramlarca patlayıcı madde ele geçirildi.