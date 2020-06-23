Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.