Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
23.06.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Boğazı,çamur,sel,yağmur,
713083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713083.aspx
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