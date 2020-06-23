İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.
İstinaf CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun cezasını uygun buldu
23.06.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onaylandı.
Kaynak: AA
Etiketler : CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
713092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713092.aspx
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