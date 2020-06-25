∂ İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.
∂ Kurban Bayramı’nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor. Salgının seyri belirleyici olacak ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.
∂ Ülke genelinde şu an bir kısıtlama düşünmüyoruz. İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir.
∂ Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim.
∂ Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken şimdi 74’e kadar çıktı.
∂ Hastaların yaş ortalaması ise 41’den 32’ye düştü. Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeli. 118 bin kişi tarandı, bağışıklık oranımız yüzde 1’in altında.
∂ Aşı ile ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor. Rusya ve Çin ile ortak çalışıyoruz.
∂ (YKS) Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Aileler sınav merkezinin uzağında beklemeli, kalabalık oluşturmamalı.