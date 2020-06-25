Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

∂ Kurban Bayramı’nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor. Salgının seyri belirleyici olacak ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim.

∂ Ülke genelinde şu an bir kısıtlama düşünmüyoruz. İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir.

∂ Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim.

∂ Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken şimdi 74’e kadar çıktı.

∂ Hastaların yaş ortalaması ise 41’den 32’ye düştü. Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeli. 118 bin kişi tarandı, bağışıklık oranımız yüzde 1’in altında.

∂ Aşı ile ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor. Rusya ve Çin ile ortak çalışıyoruz.

∂ (YKS) Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Aileler sınav merkezinin uzağında beklemeli, kalabalık oluşturmamalı.