Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Gölü’nde önceki gün yaşanan balık ölümleri dün de devam etti. Ekipler dün de göle gelerek ölü balıkları topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, balık ölümleri sonrası harekete geçti. Sabah erken saatlerde gelen ekipler, balık ölümlerinin araştırılması için gölün farklı noktalarından numuneler aldı. Gölde daha önce de balık ölümlerinin yaşandığını belirten bölge sakini Reha Kızılay, “Küçükçekmece’de doğdum. Balık ölümleri zaman zaman gerçekleşir. Fakat bu şekilde yoğun ilk defa oldu. Böyle büyük kefallerin öldüğüne ilk defa rast geldik” dedi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay da “Balık ölümleri organik atıkların parçalanması sebebiyle ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabilir. Çözünmüş oksijen sorunu ancak göle atık verilmemesi ile mümkündür. İnsanlar gölden su kesinlikle kullanmasın, gölden kesinlikle balık tutmasın, çünkü suyun kalitesi çok kötü durumda" diye konuştu.