İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:
"İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden ‘Alabaylar Çetesine’ bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik daireye, İzmir emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla."
Bakan Soylu açıkladı: Alabaylar Çetesi çökertildi
06.07.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, 1 yıllık takip neticesinde Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu. Bakan Soylu, şu açıklamayı yaptı:
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Alabaylar Çetesi,
716049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716049.aspx
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