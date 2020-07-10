Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sürücü “Aracımda tek ben varım” diyerek itiraz etse de kurtulamadı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, ceza miktarları İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirleniyor. İçerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda da maske takmak zarurî. Tek kişiyken mecbur değil. Konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı “Arabanın içerisinde ceza tutanağı olamaz. Tek başına öyle bir yasak yok. Ancak meydanlarda ceza kesilebilir. Bizimkiler bunu biraz yanlış kurguladı. Uygulayıcılardan kaynaklanan sıkıntılar da var. Cezayı yazan polis yanlış bir uygulama yapmıştır. İtiraz edilirse mahkemeden düzeltilir” diye konuştu.

HEKİMLER: ŞART DEĞİL

Hekimler de aynı görüşte... İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Toplu taşımada mutlaka kullanılmalı ancak kişinin kendi arabasında tek başına giderken maske takması gereksiz. Polisin özel araçlardaki kişilerden çok özellikle AVM’de maskesiz dolaşanlara müdahale etmesi lazım” ifadelerini kullandı. İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise, şunları kaydetti: Araçta birden fazla kişi varsa ve o kişiler kendi ailenizdense yine maskeye gerek yok. Evde takılıyor mu ki arabada takılacak. Sürekli maske ile durmak sürüş güvenliğini de etkileyebilir. Karbondioksit kanda hafif derecede yükselebilir. Bu da dikkatin dağılmasına yol açabilir.