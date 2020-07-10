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Bakan Pakdemirli: ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzattık
10.07.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."
Etiketler : Bakan Pakdemirli,ÇKS kayıtları,eylül,
717107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717107.aspx
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