Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve MHP’nin imzasıyla Meclis’e sunulan “çoklu baro” teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifte dikkat çeken noktalar şöyle:

∂ Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.

∂ Yeni baro kurmak için gereken 2 bin şartına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dâhil olacak.

∂ Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

∂ Avukatlar mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğince şekli belirlenen cübbeyle çıkacak.

∂ Avukatlara, staj dönemi de dâhil baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.

∂ Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması hâlinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas alarak ve 1'den başlayarak baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

∂ Tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri, bu yıl ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise Aralık 2020'de...

∂ Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

∂ TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek.

∂ Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı yarı oranında ödeyecek.

CHP, teklifin Resmî Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvuru yapacak.