Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara sert tepki
14.07.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Türk bayrağını yakanlara tepki,
717995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717995.aspx
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