Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında, davacılar hakkındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından açılan davanın kısmen kabulüne karar verildiği belirtildi. Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan için de 200'er bin lira olmak üzere 1 milyon 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istenmişti. Davanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mahkemenin verdiği kararı eleştirdi.