Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun’da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle toplam 38 kişi gözaltına alındı. 3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 35 kişi ise bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Şüphelilerden 11’inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.