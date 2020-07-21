Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri, harekât sırasında yaşananlar ve şahit olduklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rumların 21 Aralık 1963'te, 48 saatte Kıbrıs Türkü’nü yok etmeyi ve Kıbrıs'ın tamamını kontrol altına almayı planladıkları Akritas Planı'nı uygulamaya koyduklarını söyleyen gazi Yılmaz Bora, bunun üzerine Kıbrıs Türk halkının yediden yetmişe direnmeye başladığının altını çizdi. Bora “Harekât yapılmasaydı Kıbrıs Türkü katledilecekti, tek bir Türk kalmayacaktı, aynı Girit misali. Rumlar 11 yıl bize ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını hoparlörlerle cephelerde dinletti ve direnme gücünü yıkmaya çalıştı ama başaramadı" dedi. Harekât sırasında Yeşilırmak'ta görevli olduğunu söyleyen Bora, 15 Temmuz'da Rumların müdahalesinin ardından cephede görev aldıklarını ifade etti.

Bir başka gazi Mesut Günsev ise “Türk ordusu, 20 Temmuz 1974 şafağında dünya tarihinde çok nadir görülen atma, indirme ve çıkarma gibi üçlü koordinasyonu, emir ve komutası çok zor bir harekâtı başarıyla gerçekleştirmiştir. Harekâtla Kuzey Kıbrıs halkı bir vatana sahip oldu. Bu asil halk direndi, ana vatana güvendi ve Mehmetçik ile mücahit omuz omuza çarpıştı” dedi. Günsev, bugün özgür bayrakların aziz şehitler sayesinde dalgalandığını ve ömür boyu dalgalanacağını vurguladı.