Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sene bu rakam, 834 bin 509'du. Açıköğretim dâhil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 997 bin 259 oldu. Vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde 15 dilimde yerleşen adaylar, burslu okuyacak. Daha önce kriter, yüzde 10'luk dilime girmekti. 2020-YKS tercih kılavuzunda geleceğin meslekleri adı altında ilk defa yeni bölümleri açıldı: İnsansız hava aracı teknolojileri ve operatörlüğü, engelliler için destek programı, yapay zeka ve veri mühendisliği. Adaylar, tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. YKS'ye bu yıl 2 milyon 436 bin 958 aday başvurmuştu.