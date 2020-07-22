Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı. Hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.