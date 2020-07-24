Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunmuştu. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami içerisinde çektirdiği fotoğraflarda Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.
Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
24.07.2020 - 09:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayasofya Camii,freskleri kapatacak perdeler,
720363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720363.aspx
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