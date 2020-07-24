Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunmuştu. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami içerisinde çektirdiği fotoğraflarda Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.