Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazına katılmak üzere camiiye doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin olduğu noktaya geldi. Alanı dolduran vatandaşların sabah saatlerinden bu yana yaşadığı coşku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geliş haberiyle daha da arttı.