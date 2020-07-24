Ayasofya Camii'ndeki ilk Cuma namazına katılmak üzere camiiye doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inin olduğu noktaya geldi. Alanı dolduran vatandaşların sabah saatlerinden bu yana yaşadığı coşku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geliş haberiyle daha da arttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde
24.07.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ayasofya Camii,
720381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720381.aspx
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