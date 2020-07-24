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Sözcü Kalın'dan Ayasofya açıklaması
24.07.2020 - 22:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek."
Etiketler : sözcü kalın,ayasofya,açıklama,
720478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720478.aspx
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