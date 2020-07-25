86 yıl sonra dün kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler artarak devam etti. Öğle namazında da cami doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Bir çok vatandaş da seccadesini yanında getirdi. Namazın ardından cami tekrar turistlere ziyarete açıldı.
Ayasofya Camii öğle namazında doldu taştı
25.07.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin öğle namazında da doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi,öğle namazı,
720609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720609.aspx
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