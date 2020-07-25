Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

86 yıl sonra dün kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldı. sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler artarak devam etti. Öğle namazında da cami doldu taştı. Vatandaşların korna virüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Bir çok vatandaş da seccadesini yanında getirdi. Namazın ardından cami tekrar turistlere ziyarete açıldı.