Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun toplumda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı belirtilerek şöyle denildi: İstanbul Barosu’nun yapmış olduğu açıklama içindeki, “niyet okuma” şeklinde yapılan tahmini birtakım değerlendirmeler, hukuk dışı olması nedeniyle dikkate alınmayacaktır. Danıştay kararının, İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, “hukuksal temellerden yoksun” ve “konjonktürel” nitelemeleriyle kamuoyuna açıklanması ve bu değerlendirme ile Yüksek Mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. Danıştay kararı, hukuka ve hakkaniyete uygundur.