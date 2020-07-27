Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun toplumda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı belirtilerek şöyle denildi: İstanbul Barosu’nun yapmış olduğu açıklama içindeki, “niyet okuma” şeklinde yapılan tahmini birtakım değerlendirmeler, hukuk dışı olması nedeniyle dikkate alınmayacaktır. Danıştay kararının, İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, “hukuksal temellerden yoksun” ve “konjonktürel” nitelemeleriyle kamuoyuna açıklanması ve bu değerlendirme ile Yüksek Mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. Danıştay kararı, hukuka ve hakkaniyete uygundur.
İstanbul Barosu niyet okuyor
27.07.2020 - 03:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hukukçular Derneği, İstanbul Barosunun Danıştay'ın Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılması yönünde verdiği kararı "hukuksal temellerden yoksun" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
Etiketler : istanbul barosu,
720917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720917.aspx
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