FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir Astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün kilit isimlerine hapis cezası
27.07.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir Astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,
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