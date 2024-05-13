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Gelinin duvağını topluyordu: Maganda kurşunu Zemzem'i ve bebeğini hayattan kopardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da bir düğünde havaya rastgele açılan ateş 34 yaşındaki Zemzem Özdemir'i hayattan kopardı. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplama çalışırken vurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. 

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, bir düğünde gelin Saadet K.’nin evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (34) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ÖNCE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan kadın, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir’in karnındaki 3 aylık bebeği kurtarılamadı.

BİR HAFTALIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay sonrası ağır yaralanan ve karnındaki bebeğini kaybeden 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Özdemir’in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Ceylanpınar’da toprağa verilecek.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi K.'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Fevzi K. tutuklanırken Cuma K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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