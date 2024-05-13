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2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ünlü bir gece kulübüne baskın yaptı, aktif polislerin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları, suç örgütlerine para akladıklarını tespit edilirken, suç işleme yöntemi deşifre edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe aldı.  

2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var - 1. Resim

SUÇ İŞLEME YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var - 2. Resim

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA POLİSLER DE VAR

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir’deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var - 3. Resim

Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatında konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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