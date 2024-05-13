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Feci kazada can vermişti! 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada can vermişti! 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki kadının 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde dün 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için eşi Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kazada can vermişti! 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi.

Feci kazada can vermişti! 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otoyolu Sakarya geçişinde karı kocanın ölümüyle neticelenen trafik kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Anneler günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sevgi Özdemir’in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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