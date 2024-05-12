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Anneler Günü'nde feci kaza! Annesi ağır yaralanan kızın feryadı yürek buruktu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anneler Günü&#039;nde feci kaza! Annesi ağır yaralanan kızın feryadı yürek buruktu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anneler Günü'nde Edirne'de feci bir kaza yaşandı. Kızıyla gezmeye çıkan bir kadına araç çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, anne ağır yaralandı. Kanlar içindeki annesini gören kızının "keşke ısrar etmeseydim annem" diye ettiği feryat yürek burktu.

Anneler Günü'nün kutlandığı bu günde yürek yakan olaylar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Kızıyla gezmeye çıkan bir kadına araç çarptı. Ağır yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, genç kız gözyaşlarına boğuldu.

ANNE VE KIZINA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza Edirne'de Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Yaya geçidi olmayan bir noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına, Tufan İ.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Otomobil, yol kenarındaki mezarlık duvarına çarparak durdu. Sürücü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. 

"KEŞKE ISRAR ETMESEYDİM ANNEM"

Annesinin kanlar içinde yerde yattığını gören genç kız ise korku dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, “Keşke dışarı çıkarmasaydım, ısrar etmeseydim annem” diyerek feryat etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞIR YARALANAN ANNE TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçan sürücü Tufan İ. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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