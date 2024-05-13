Sokak kedilerini çantasına koyup katletmişti! 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı

İstanbul'da Fatih Camii'nin bahçesindeki kedileri sırt çantasına alıp, götürdüğü yerde öldüren Fatih Mehmet Öztürk'e 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Fatih Mehmet Öztürk katılmazken, müştekiler ile avukatları hazır bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Bahtiyar Güner, davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini ve sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanık Öztürk'ün iş yerinde 9 ölü kedi bulunduğu belirtilen mütalaada, kamera görüntülerine göre de sanığın çantasına kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini suçtan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, sanık Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 31 Ekim 2023'te Fatih Camiii çevresinde yaşayan 9 kediyi sırt çantasına koyarak götürdüğünün tespit edildiği belirtilmişti.

Sanığın iş yerinde 13 Kasım'da yapılan incelemede çöplerin arasında ölü kedilerin bulunduğu anlatılan iddianamede, Öztürk'ün "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.