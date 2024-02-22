Sırt çantasıyla topladığı kedileri öldüren sanık tahliye edildi
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fatih'te sokak kedilerini çantasına koyarak darp ederek öldüren Fatih Mehmet Ö.'nün tahliyesine karar verildi. Hazırlanan iddianamede ise şüphelinin ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Hayvana karşı işlenen suçlardan birisi de geçtiğimiz yıl Fatih ilçesinde gerçekleşmişti. Fatih Camii çevresinde daha iyi bakacağını söyleyip sokak kedilerini toplayarak iş yerine götüren Fatih Mehmet Ö. 9 kediyi darp ederek öldürmüştü.
Şüphelinin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fatih Mehmet Ö.’nün dosya üzerinden yaptığı tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.’nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.’nün ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı