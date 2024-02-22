Sırt çantasıyla topladığı kedileri öldüren sanık tahliye edildi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Şubat 2024 14:52 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 14:56 - Güncelleme:

Kedi, Hayvana Şiddet, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te sokak kedilerini çantasına koyarak darp ederek öldüren Fatih Mehmet Ö.'nün tahliyesine karar verildi. Hazırlanan iddianamede ise şüphelinin ‘birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.