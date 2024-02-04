Köpeği acımasızca darp eden şahıs: Hayvanı sevmeyen insanı sevmez

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Şubat 2024 00:18 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 00:31 - Güncelleme:

Hayvana Şiddet, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de bir şahsın köpeğe yönelik işkence görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Köpeği çaldığı ve darp görüntülerini sahibine gönderdiği belirlenen şahıs mahkemede çıldırtan bir savunmaya imza atarak "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez" dedi. Şahıs, savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.