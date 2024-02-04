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    • Köpeği acımasızca darp eden şahıs: Hayvanı sevmeyen insanı sevmez

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Köpeği acımasızca darp eden şahıs: Hayvanı sevmeyen insanı sevmez
    Hayvana Şiddet, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırşehir'de bir şahsın köpeğe yönelik işkence görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Köpeği çaldığı ve darp görüntülerini sahibine gönderdiği belirlenen şahıs mahkemede çıldırtan bir savunmaya imza atarak "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez" dedi. Şahıs, savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

    Hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin yeni adresi Kırşehir oldu. Sosyal medya üzerinden bir köpeğin darp görüntülerinin yayınlanmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, şüpheli Gholami Aslan'ı ikametinde yakaladı.

    KÖPEĞİ ACIMASIZCA DARP ETTİ

    Emniyette ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelinin yayınlanan görüntülerde köpeğe tokat attığı ve boğazını sıktığı görüldü.

    MAHKEMEDE ÇILDIRTAN SAVUNMA

    Çaldığı köpeği darp ettiği görüntüleri sahibine gönderdiği ileri sürülen Karim Gholami Aslan, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Hayvanları sevmeyen insanları sevemez, köpeklerim var eziyet etmedim" dedi.

    ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

    Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan mahkemedeki savunmasının ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Hayvana Şiddet
    Haberler > Güncel > Köpeği acımasızca darp eden şahıs: Hayvanı sevmeyen insanı sevmez
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