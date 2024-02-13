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    • Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir sitede yaşayan İbrahim Keloğlan isimli şahsın, asansöre giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Keloğlan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Birçok kişi sosyal medyadan "İbrahim Keloğlan tutuklansın" etiketi paylaşarak kampanya başlattı.

    İstanbul Küçükçekmecede bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip hayvanı yine yakalayaıp 6 dakika boyunca işkence ederek öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polise şikayet eilen Keloğlan isimli şahıs gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından hakkında dava açılan şahıs lay günü moralinin bozuk olduğunu ifade edip, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti.

    İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

    Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme kediyi öldüren caniye iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Sitenin avukatı ise sanığın ifadesiyle görüntülerin uyuşmadığını söyleyerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.

    Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    İyi hal indirimi uygulanan Keloğlan hakkında sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlatıldı. Birçok kişi, kediyi işkenceyle öldüren caninin tutuklanmasını isteyerek iyi hal indirimine tepki gösterdKediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Kediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı
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