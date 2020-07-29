Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yer alan kararlara göre beş albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, dört general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine tayin edildi, 28’i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına getirildi. Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tayin edilirken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk defa general rütbesi ile tayin gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Bakanlık onayı da dâhil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi ve bir general de yurt dışı görevine tayin edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yer alan karara göre Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.